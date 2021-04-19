Разогнавшаяся весна сбавила темпы - на Южном Урале ощутимо похолодало

Весна, набравшая высокие темпы на Южном Урале, сбавляет обороты. В начале наступившей недели будут регистрироваться и минусовые температуры.

«Разогнавшаяся весна, опережающая средние сроки на неделю, в ближайший период сбавит темп», - сообщает Уральский Гидрометцентр. На территорию Урала пришел арктический атмосферный фронт, который принес ощутимое похолодание.

Прошедшей ночью столбик термометра в ряде районов опускался до минус девяти градусов.

В ночь на вторник по всей области прогнозируется минус 4-9 градусов, в пониженных частях рельефа – до минус 13 градусов. В дневные часы вторника синоптики прогнозируют лишь 7-12 градусов. Со среды потихоньку начнет теплеть. В ночь на среду до минус пяти градусов, в ночь на четверг – от минус трех до плюс двух градусов.

Днем в среду – плюс 12-17 градусов, в четверг – плюс 14-19 градусов.

В первые дни недели осадков не ожидается. Ветренной ожидается лишь ближайшая ночь, затем ветер стихнет.

Атмосферное давление всю неделю будет выше нормы на 10-12 единиц.