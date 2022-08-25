Режим «черного неба» продлен в шести городах Челябинской области

В шести городах Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино режим «черного неба» продержится до 19 часов пятницы, 26 августа. В областном центре он начался в пять часов утра воскресенья, 21 августа, в Златоусте, Сатке, Коркино - с 19 часов вторника, 23 августа.

В Аше и Магнитогорске НМУ начнутся в 19 часов четверга, 25 августа и также продлятся до 19 часов 26 августа.

На период с пяти утра 21 августа до 19 часов 26 августа отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, накануне, 24 августа, Челябинске отмечены три случая превышения ПДКмр фторида водорода (максимальная концентрация 1,7 ПДКмр зафиксирована в Ленинском районе) и один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,1 раза в Центральном районе.

В Магнитогорске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,3 раза в левобережной части Орджоникидзевского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.