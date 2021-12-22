РМК стала лидером народного голосования премии «Чистый воздух»

Русская медная компания (АО «РМК») стала лауреатом первой Национальной экологической премии «Чистый воздух» – профессиональной награды для лучших экологических практик России. Проект РМК по ликвидации накопленного в ХХ веке вреда экологии в Карабаше занял первое место в номинации «Экоинициатива 2021». Учредителями премии является Российское экологическое движение и медиагруппа «Комсомольская правда».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, за победу в народном голосовании, которое длилось с первого по 30 ноября, всего боролись 30 участников. В результате за 30 дней россияне отдали за номинантов 117 тысяч голосов.

«Наш проект позволит ликвидировать источники загрязнения водных объектов, почвы и воздуха и тем самым положительно скажется на состоянии окружающей среды в Карабашском городском округе. Вместе с реализацией масштабных инвестиционных проектов по развитию металлургического производства в Карабаше это окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования, будет способствовать созданию комфортной городской среды и привлечению новых инвестиций в регион», прокомментировал вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям РМК Дмитрий Говоров.

Инициатива РМК предусматривает рекультивацию сотен гектаров нарушенных земель Карабаша, которые нуждаются в восстановлении. Проект полностью частный и единственный подобный в России, инвестиции РМК в его реализацию составляют около двух миллиардов рублей. Уже начались работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Параллельно РМК запускает ещё три проекта рекультивации: участки «Южный» и «Северный», а также Карабашский пруд.

Восстановление нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стало возможным благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината – медеплавильного завода «Карабашмедь». Масштабное техническое перевооружение началось в 2004-м году, когда он вошёл в состав Русской медной компании. За этот период направлено уже более 30 миллиардов рублей.

В среднем ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды составляют 1,5 миллиарда рублей. Всего с 2012-го года компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 миллиардов рублей.