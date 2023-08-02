02.08.2023
Юные участники проекта «Профессионалитет» проходят раннюю практику на «Маяке»
02.08.2023
Тюменские и оренбургские казахи приедут на Южный Урал отметить «Туган Жер»
02.08.2023
«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков
02.08.2023
В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов
02.08.2023
За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура
02.08.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина
Росприроднадзор выявил нарушения в работе карьеров «Юуралзолото ГК» и загрязнение рек
19.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
11.05.2023
Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта
21.09.2018
В шахте компании «Южуралзолото» в Пласте нашли еще одного мертвого
03.04.2018
Правительство Челябинской области окажет господдержку «Южуралзолото»
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023