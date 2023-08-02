Росприроднадзор выявил нарушения в работе карьеров «Юуралзолото ГК» и загрязнение рек

Росприроднадзор выявил нарушения в работе карьеров Южный и Западный Курасан, разрабатываемых АО «Южуралзолото группа компаний» (АО «ЮГК») в Челябинской области, и превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в двух озерах рядом с их площадками.

Напомним, после многочисленных жалоб жителей в разные инстанции на загрязнение и пересыхание реки Курасан Росприроднадзор провел внеплановую проверку расположенной рядом площадки золотодобытчика АО «ЮГК» в посёлке Краснинском Челябинской области.

Как сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Teegram-канале, специалисты ведомства отобрали пробы воды в реках Курасан и Сухой Курасан.

«В образцах обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, - рассказала глава Роспотребнадзора. - В работе карьеров Южный и Западный Курасан АО «ЮГК» выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства».

По словам Радионовой, эти нарушения создают серьёзную угрозу рекам.

Результаты проверки направлены в прокуратуру области и Следственный комитет. Компания привлечена к административной ответственности.

Напомним, в апреле 2023 года в группе «А.Л. Текслер, помоги!» ВКонтакте была размещена информация о гибели лебедей на реке Курасан. Прокуратура Челябинской области совместно с минэкологии региона организовала проверку по данному факту.

Позднее в министерстве пояснили, что размещенные в соцсети фото оказались подложными (пост был потом удален).

Директор ГОК «Курасан» Е. Г. Мальцев (от чьего имени, якобы, были размещены фотографии) направил заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения провокационных и не соответствующих действительности данных.

В минэкологии также отметили, что ранее к ним уже поступала информация о якобы гибели лебедей на территории карьера «Южный Курасан». Причиной гибели краснокнижных называли сброс отходов золотодобывающего предприятия.

Специалисты минэкологии, выезжавшие на место предполагаемой гибели лебедей, но птиц там не обнаружили.

В министерстве заверяли, что не было выявлено и утечки в пруде – накопителе оборотных вод ГОК «Курасан» АО «ЮГК».