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Рубка леса в курортной зоне вблизи Кисегача названа законной, однако ее решено прекратить

Рубка леса в курортной зоне вблизи озера Кисегач (Челябинская область) названа законной. Однако ее решено прекратить

Как заявили главном управлении лесами региона, по итогам проверки работ арендатора лесного участка – компании «Браус» - нарушений природоохранного законодательства не выявлено. Тем не менее, ввиду социальной значимости территории, где арендатор валил деревья, для Южного Урала (рядом находится известная во всей России здравница – санаторий «Кисегач», и отдыхающих может сильно смутить происходящее) принято решение о прекращении любой заготовительной деятельности на этом участке.

Рубка леса сильно беспокоила местное население. Жители поселка Кисегач очень сомневались в ее законности. По их заявлению, работники «Брауса» валили здоровые, сильные деревья. На контакт не шли, на вопросы не отвечали, из чего люди сделали вывод, что у них на глазах наглым образом нарушают закон. Арендатор, в свою очередь, отметил, что жители срывали ленты и аншлаги, которыми была обозначена территория вырубки, и этим осложняли работу предприятия.

К компромиссу стороны пришли на встрече в ГУ лесами Челябинской области по вопросам заготовки древесины на участке рядом с памятником природы регионального значения – озером Кисегач.

Место рубок помечено оранжевым

В результате совещания было также принято решение о создании общественных групп, которые будут участвовать в приемке уже проведенных работ. В случае необходимости представители от местного населения смогут напрямую связываться с руководителем ООО «Браус».

«Также общественность сможет принимать участие во всех мероприятиях, связанных с лесным фондом на территории курорта Кисегач», - сообщили по итогам встречи в ГУ лесами Челябинской области.

В ведомстве обратили внимание граждан на то, что в данный момент на вышеназванном участке проводится доочистка лесосеки и вывозка ранее заготовленной древесины.