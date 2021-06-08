Рубки в челябинском бору оказались санитарными

Челябинские экоактивисты обеспокоены по поводу рубки деревьев в городском бору, являющемся памятником природы регионального значения.

Тревожный пост в телеграм-канале «Я выхожу Челябинск» появился сегодня утром, восьмого июня.

«Опять пилят лес в бору около Митрофановского кладбища. Прямо сейчас», - написали общественники, судя по всему, предположившие худшее.

Пресс-секретарь главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина пояснила, что в сообществе ведомства в ВКонтакте заблаговременно была размещена информация о начале санитарных рубок в челябинском городском бору, а именно в квартале 48 (выдел 2,3, за Митрофановским кладбищем).

«Под вырубку попадают исключительно мёртвые деревья», - заявили в ГУ лесами региона.

Под данным сообщением от четвертого июня появился комментарий: «Сначала лечат, потом калечат».

Главное управление лесами Челябинской области согласилось с этим заявлением местного жителя: «Вы правы. Калечат лесные пожары, виной которым - нарушение правил пожарной безопасности».

Камиль Кадыров продолжил диалог, заявив, что в гибели деревьев виновато, к сожалению, и бездействие администрации. Вопрос ГУ лесами о том, какое бездействие он имеет в виду, остался без ответа.