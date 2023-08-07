Ряд районов Челябинской области накрыл густой туман

Утром в понедельник, седьмого августа, Челябинск и еще ряд муниципалитетов Челябинской области накрыл густой туман.

Причину его образования объяснили в Челябинском Гидрометцентре. «В теплом секторе циклона, после дождей, увеличилось содержание влаги в воздухе, относительная влажность воздуха в городе Челябинске составила 100%, образовался туман», - пояснили синоптики.

Туман отмечается и другими метеостанциями области, в том числе в Златоусте, Нязепетровске, Бродокалмаке.

По данным Гидрометцентра, в восемь часов утра в Челябинске было плюс 18 градусов. Влажность воздуха 100%. Ветер северный 2-6 метров в секунду.

Автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении, отметили в минэкологии.

Из-за невысокой видимости автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении.

Туман не повлиял на работу аэропорта в Челябинске. По данным онлайн-табло, все рейсы самолеты приземлялись и отправлялись в рейс по расписанию.