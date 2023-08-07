07.08.2023
ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта
07.08.2023
Школьники с будущего учебного года будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины»
07.08.2023
Жители Чебаркуля пожаловались общественникам на погибшие деревья по улице Советской
07.08.2023
Жительница Агаповского района утонула, спасая ребенка
07.08.2023
Челябинская дзюдоистка завоевала «золото» международного турнира в Беларуси
06.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 августа (18+)
Ряд районов Челябинской области накрыл густой туман
08.08.2022
Минэкологии объяснило причину дымки, тумана и запаха гари в период НМУ в Челябинске
03.04.2022
Челябинцы жалуются на туман с химическим запахом, а на постах Росгидромета – техосблуживание
12.01.2022
Минэкологии разъяснило причины неприятного запаха в воздухе Челябинска
01.10.2020
Туман или смог: споры о накрывшей Южный Урал пелене не утихают
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023