24.09.2021
Рядом с Челябинском в предстоящие выходные высадят двадцать тысяч молодых сосен
24.09.2021
Челябинское архитектурное бюро признано победителем всероссийского конкурса
24.09.2021
В центре Челябинска начали сносить опасные деревья
24.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
24.09.2021
В Челябинске перекроют движение по проспекту Героя России Евгения Родионова
24.09.2021
Исторический музей Южного Урала покажет челябинцам «все краски земли»
Рядом с Челябинском в предстоящие выходные высадят двадцать тысяч молодых сосен
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021