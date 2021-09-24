Рядом с Челябинском в предстоящие выходные высадят двадцать тысяч молодых сосен

Под Челябинском в течение двух дней, 25 и 26 сентября, волонтеры будут сажать новый лес.

Двадцать тысяч сосен в предстоящие выходные будут высажены в Сосновском районе, на окраине деревни Малиновка, - на территории, пострадавшей от лесного пожара.

Саженцы будут высаживать - под руководством специалистов лесной службы - около ста волонтеров некоммерческой организации «РусКлиматФонд».

«Изменение климата влечёт за собой рост аномальных погодных явлений: засух, ураганов, тёплых зим. Это подвергает наши леса дополнительным опасностям. Пожары и нашествия насекомых-вредителей уничтожают миллионы гектаров «зелёных лёгких» каждый год, - отмечает президент «РусКлиматФонда» Марианна Мунтяну. - Мы восстанавливаем леса, чтобы смягчить последствия изменения климата, и делаем это на территориях, пострадавших от природных катастроф».

За посаженными саженцами на протяжении пяти лет будет осуществлять уход лесная служба. Волонтёры «РусКлиматФонда» также участвуют в дальнейшей жизни молодого леса, помогая проводить агротехнические мероприятия - прополку и полив там, где это необходимо.