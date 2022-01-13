Сбер переводит половину сотрудников на удалёнку

С понедельника, 17 января, 50% сотрудников Сбербанка перейдут на удаленную работу. Об этом заявил глава банка Герман Греф, передаёт РБК.

«Очень заразная штука [омикрон]. Мы с понедельника отправляем 50% [сотрудников] на удаленку, и все совещания переводим в виртуальный [режим]» — сообщил руководитель крупнейшей кредитной организации России.

На удалённый формат работы Сбер переходил ещё осенью 2020 года. Тогда, до начала вакцинации, на дистант отправили до 70% персонала банка. В этот раз решение было принято после ряда заявлений российских высокопоставленных чиновников и президента страны о неизбежном росте заболеваемости COVID-19 из-за штамма «омикрон». Накануне Владимир Путин сообщил, что у России «есть пара недель», чтобы подготовиться к новой вспышке заболеваемости.

Сегодня, 13 января, суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России достигли максимума за последние две недели. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в стране выявили 21 155 новых случаев инфекции.