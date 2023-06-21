Сегодня - День летнего солнцестояния 

В среду, 21 июня, в 17 часов 57 минут по московскому времени (в 19 часов 57 минут по местному) наступит День летнего солнцестояния. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. В Северное полушарие он принесет астрономическое лето, а в Южное полушарие – зиму.

«Солнце в этот день как бы замирает (останавливается) в верхней точке максимального склонения (23,5 градуса), поэтому и называют этот день стоянием Солнца, а затем начинает опускаться к югу. С этого дня оно ежедневно в полдень будет опускаться ниже и ниже к горизонту, уменьшая продолжительность светового дня», - поясняют в московском планетарии.

Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. В это время наша планета повернута практически все своим Северным полушарием на светило.

В Северном полушарии в день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Во среду и четверг на Южном Урале солнце взойдет в четыре часа 14 минут, закат будет в 21 час 39 минут. продолжительность светлого времени суток составит 17 часов 25 минут.

Затем солнце начнет спускаться ниже над горизонтом, делая световой день короче. В день зимнего солнцестояния продолжительность светового дня в Челябинской области составляет всего семь часов восемь минут.

На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты наступает полярный день.

Считается, что день летнего солнцестояния обладает особой магией и энергетикой.

Многие народы отмечают День летнего солнцестояния. Так, у славян в этот день было принято совершать омовение в естественных водоемах, однако жители холодных регионов купались в бане.

Славяне посвящали этот день самому главному летнему празднику – Купале. Правда, сегодня день Ивана Купалы уже не совпадает с днем летнего солнцестояния из-за перехода на новое летоисчисление.

В обычаи празднования дня летнего солнцестояния вплетено много семейно-брачных мотивов, а также гадания. Гадали и девушки, и парни, часто используя для этой цели различные цветы и растения (чаще всего зверобой), иногда и какие-нибудь предметы.

Особо значимым считался канун праздника. На закате разжигали костры, в центре костра устанавливался шест, на который насаживали колесо или смоляную бочку. В некоторых регионах подожженные колеса или бочки скатывали с гор. Это символизировало солнцеворот. Все прыгали через костры, пели обрядовые песни. Девушки обменивались венками из цветов.

Считается, что, если кто-то найдет в этот день цветок папоротника его, то получит волшебные способности. Научится понимать язык животных и видеть клады, становиться невидимым и открывать любые замки.

На летний праздник существует множество примет. Если утром много росы, урожай обещает быть обильным. Плохая погода - к неурожаю. Если в ночь на солнцестояние небо будет звездным, в начале осени ожидается грибное изобилие. Тем, кто встретит рассвет на природе, здоровье и силы на весь год обеспечены. Если парень в этот день обольет девушку, вскоре они поженятся.

Считалось, если в этот день загадать желание, оно непременно сбудется.

В день летнего солнцестояния традиционно часть жителей области приезжает в «Аркаим». В 2023 году массовых мероприятий в историко-культурном заповеднике не запланировано. В 2022 году был организован Карнавал современного искусства «Аркаимское солнцестояние». В 2021 и в 2021 годах ковид не позволил туристам в этот день посетить древнее поселение.