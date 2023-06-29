Село Чесма тонет в нечистотах, жители задыхаются от смрада

Село Чесма в Челябинской области тонет в нечистотах, жители задыхаются от вони и боятся открывать окна.

На дурно пахнущую проблему жильцы дома №1 по улице Школьной сегодня, 29 июня, пожаловались главе региона в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!». От лица всего дома обращение написала жительница Чесмы Лариса Климова. Она сообщила следующее:

«У нас уже длительное время, около четырех месяцев, проблема с выкачкой канализационной ямы. Наш дом обслуживает МУП «МП ЖКХ». Раньше они выкачивали содержимое ямы, чтобы только она не переполнялась, а сейчас уже вторую яму не выкачивают совсем. Канализационные воды идут через верх ямы, а также в подвал дома. Каждый день мы звоним в ЕДДС Чесменского района и в МУП. Одни говорят, что у них нет техники, другие - что наша заявка принята: все в курсе. А сегодня сказали: пишите губернатору, наверное, у вас нет более важных дел, чем наша яма. Или думают, что из Челябинска приедет техника. И это проблема не только нашего дома, а многих многоквартирных домов села Чесма».

К обсуждению присоединились другие жители находящегося во власти нечистот населенного пункта.

«Проблема по всей Чесме. В Черемушках многоквартирные дома канализацию тоже не откачивают. Ямы переполнены. Вся каналья (сленговое – канализация – прим.) бежит из ямы на улицу. Окна не открыть (вонище). Неделями не откачивают. Еще и хамят», - возмутилась Елена Тренина.

Районные власти также вступили в диалог по данной теме, ответив Елене (днем 29 июня), что на данный момент часть техники отремонтирована, часть в процессе.

«Администрация Чесменского муниципального района держит под контролем текущую проблему. Ориентировочно сегодня, 29.06.2023 года, на линию выйдет КАМАЗ-65115 и приступит к откачке нечистот. По возникающим вопросам обращайтесь, пожалуйста, в обслуживающую организацию МУП «МП ЖКХ» по номеру телефона: +7 951 430-28-75 или в районное управление инженерного обеспечения и строительства: 8(35169)2-11-71», - написали в районной администрации. К слову, анонсируют выход на линию КАМАЗа власти уже пару часов. Судя по всему, техника все еще только собирается начать исполнение благородной миссии.

К слову, этот ответ совершенно не устроил местного жителя Дмитрия Богданова, заявившего, что ни под каким контролем администрация эту ситуацию не держит и что дела в Чесменском районе обстоят плачевно - и уже не первый месяц, а власти могут только «кормить завтраками» задыхающееся от канализационного смрада население.

«Дом №11. Провалилась канализационная яма, и все фекалии растекаются. Вонь стоит невозможная, и даже ничего не огородили, а ведь напротив детсад «Солнышко». Не дай Бог случится непоправимое! Дом после капитального ремонта. Позорище - даже сохранить не могут то, что сделали! Дом №9. Переполнена канализация. Вонь неимоверная. Людям затопило огороды», - написал Дмитрий Богданов и выложил фотографии с места событий. Он уверен, что районная администрация и власти Чесмы со своими должностными обязанностями не справляются.

Также Дмитрий Богданов рассказал о доме №6: «Смотровые колодцы переполнены, находятся в двух метрах от подъезда и окон - вонь невозможная! Людей просто травят!».

На это другой местный житель Сергей Перчаткин ответил, что «данный жилой дом находится напротив физкультурно-оздоровительного комплекса»: «Как ветер с их стороны - фекалиями задыхаемся. А переполненные ямы текут в речку Туеткан. Куда смотрит экология?!».

Дмитрий Богданов также добавил про микрорайон «Черемушки», который, по его словам, «не первый месяц утопает в фекалиях, а у властей одни отписки».

А еще житель Чесмы пожаловался, что полон нечистот подвал дома №23, где живут дети, пенсионеры, инвалиды. Там, по словам чесменца, также царит невероятное зловоние.