Северо-запад и центр Челябинска свяжет велопешеходная набережная
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 15-го октября, оценила результаты благоустройства в Калининском районе, где в жизнь воплощают сразу несколько проектов по преображению общественных пространств.
Первым делом градоначальница посетила зеленую зону возле микрорайона «Ньютон» и ледовой арены «Трактор». Место, где проходят границы сразу трех районов, уже начали приводить в порядок. В перспективе здесь появится парк с развитой тропиночной сетью, детскими, спортивными зонами и площадками для выгула собак.
Глава Калининского района Сергей Колесник заверил, что к имеющимся здесь зеленым насаждениям отношение самое внимательное. Прокладывая тропинки, деревья подрядчик не трогал. Правда, 25 сухостойных и аварийных растений пришлось убрать. Потери будут компенсированы с лихвой – здесь появится 107 кленов, рябин и ив, а также свыше двадцати тысяч кустарников.
Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, проект преображения зеленой зоны полностью согласован. Главный архитектор южноуральской столицы Павел Крутолапов подчеркнул, что проектом предусмотрены система автополива, несколько спортивных площадок и игровых зон для детей разных возрастов.
«Это будет больше, чем общественное пространство площадью свыше шести гектаров. Впервые мы сразу продумали зимний вариант использования, когда тропиночная сеть превращается в лыжную трассу из нескольких колец. Это около двух километров», - отметил Павел Крутолапов.
Реализация проекта рассчитана на два года. В настоящий момент выполнено 80 процентов работ от объемов текущего года: уложено покрытие тропиночной сети, ожидается поставка малых архитектурных форм, которые сразу же будут установлены.
На эти цели направлено около 24-х миллионов рублей.
Как рассказал Сергей Колесник, контракты на работы по обустройству площадок, озеленению, монтажу автополива будут заключены до первого ноября текущего года, чтобы можно было приступить к реализации благоустройства уже весной.
Также в этом году администрация Калининского района приступила к работам по расчистке набережной реки Миасс на участке от улицы Северо-Крымской до Косарева. На ликвидацию несанкционированных свалок и расчистку зарослей было направлено 15 миллионов рублей. С берегов реки вывезено свыше шести тысяч тонн мусора.
По словам Павла Крутолапова, сама река и ее берега являются «велопешеходной связкой и мощнейшей природной доминантой, которой богат Челябинск».
«Сейчас мы ее плавно осваиваем. Это рекреационная набережная, призванная быть ближе к природе, поэтому мы сделаем акцент на ее максимальное сохранение, то есть минимизируем опоры, ограждения», - сказал главный архитектор Челябинска.
Благодаря такому подходу у жителей мегаполиса появится возможность побыть рядом с природой в центре города. По мнению Павла Крутолапова, это будет уникальный проект. Начало работы над ним запланировано на зиму.
В завершение поездки Наталья Котова побывала на набережной у Торгового центра, благоустройство которой уже закончено.
Здесь обустроили два амфитеатра, провели работы по озеленению и обустройству плиточного покрытия.
Кроме того, предприниматели по собственной инициативе установили новый арт-объект с особым смыслом «Я дома». Это огромные буквы, на которых - в цветах созданных здесь амфитеатров - будут обустроены скамейки.
Наталья Котова подчеркнула, что власти продолжат наводить порядок на набережной Миасса.
«К сожалению, невозможно сделать все сразу, поэтому каждый год будем выполнять благоустройство на отдельных участках. Проекты будем обсуждать с жителями, но цель у нас одна - сделать связанной территорию вдоль набережной, чтобы жители могли выйти на северо-западе и пешком или на велосипеде добраться до центра города, до улицы Кирова. Сроки будут зависеть от финансирования, но мы будем обращаться к предпринимателям города с просьбой принять участие в реализации этих проектов», - отметила Наталья Котова.
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