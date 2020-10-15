Северо-запад и центр Челябинска свяжет велопешеходная набережная

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 15-го октября, оценила результаты благоустройства в Калининском районе, где в жизнь воплощают сразу несколько проектов по преображению общественных пространств.

Первым делом градоначальница посетила зеленую зону возле микрорайона «Ньютон» и ледовой арены «Трактор». Место, где проходят границы сразу трех районов, уже начали приводить в порядок. В перспективе здесь появится парк с развитой тропиночной сетью, детскими, спортивными зонами и площадками для выгула собак.

Глава Калининского района Сергей Колесник заверил, что к имеющимся здесь зеленым насаждениям отношение самое внимательное. Прокладывая тропинки, деревья подрядчик не трогал. Правда, 25 сухостойных и аварийных растений пришлось убрать. Потери будут компенсированы с лихвой – здесь появится 107 кленов, рябин и ив, а также свыше двадцати тысяч кустарников.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, проект преображения зеленой зоны полностью согласован. Главный архитектор южноуральской столицы Павел Крутолапов подчеркнул, что проектом предусмотрены система автополива, несколько спортивных площадок и игровых зон для детей разных возрастов.

«Это будет больше, чем общественное пространство площадью свыше шести гектаров. Впервые мы сразу продумали зимний вариант использования, когда тропиночная сеть превращается в лыжную трассу из нескольких колец. Это около двух километров», - отметил Павел Крутолапов.

Реализация проекта рассчитана на два года. В настоящий момент выполнено 80 процентов работ от объемов текущего года: уложено покрытие тропиночной сети, ожидается поставка малых архитектурных форм, которые сразу же будут установлены.

На эти цели направлено около 24-х миллионов рублей.

Как рассказал Сергей Колесник, контракты на работы по обустройству площадок, озеленению, монтажу автополива будут заключены до первого ноября текущего года, чтобы можно было приступить к реализации благоустройства уже весной.

Также в этом году администрация Калининского района приступила к работам по расчистке набережной реки Миасс на участке от улицы Северо-Крымской до Косарева. На ликвидацию несанкционированных свалок и расчистку зарослей было направлено 15 миллионов рублей. С берегов реки вывезено свыше шести тысяч тонн мусора.

По словам Павла Крутолапова, сама река и ее берега являются «велопешеходной связкой и мощнейшей природной доминантой, которой богат Челябинск».

«Сейчас мы ее плавно осваиваем. Это рекреационная набережная, призванная быть ближе к природе, поэтому мы сделаем акцент на ее максимальное сохранение, то есть минимизируем опоры, ограждения», - сказал главный архитектор Челябинска.

Благодаря такому подходу у жителей мегаполиса появится возможность побыть рядом с природой в центре города. По мнению Павла Крутолапова, это будет уникальный проект. Начало работы над ним запланировано на зиму.

В завершение поездки Наталья Котова побывала на набережной у Торгового центра, благоустройство которой уже закончено.

Здесь обустроили два амфитеатра, провели работы по озеленению и обустройству плиточного покрытия.

Кроме того, предприниматели по собственной инициативе установили новый арт-объект с особым смыслом «Я дома». Это огромные буквы, на которых - в цветах созданных здесь амфитеатров - будут обустроены скамейки.

Наталья Котова подчеркнула, что власти продолжат наводить порядок на набережной Миасса.