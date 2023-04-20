Сезонные аномалии: почему контейнерные площадки быстро переполняются

Очистка дворов в многоквартирном жилом фонде в самом разгаре. Ежедневно силами подрядчиков Центра коммунального сервиса только из Челябинска вывозится до четырех тысяч мешков с листвой и уличным сметом.

Сезонная уборка проводится повсеместно. В результате некоторые контейнерные площадки буквально зарастают самым разным мусором — как отходами, вывоз которых является зоной ответственности ЦКС (в пределах тарифа на услугу по обращению с ТКО), так и непрофильным мусором, вывоз и утилизацию которого должен обеспечить его собственник.

ЦКС озвучил главные проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики отходов в период весенних субботников.

Проблема 1. Сброс листвы и веток в баки

Вывоз листвы и мелких веток из дворов осуществляется в соответствии с регламентом, разработанным ЦКС. Этот документ подробно расписывает зоны ответственности между управляющими компаниями и региональным оператором. В соответствии с регламентом УК (ТСЖ) собирают уличный смет (листву, мелкий мусор), собранный на придомовой территории, и размещают его в мешках в отдельных локациях, которые имеют транспортную доступность. Далее УК (ТСЖ) подают заявки в ЦКС на вывоз собранной листвы, указывая в них объемы отходов, которые необходимо вывезти. Также УК (ТСЖ) в день вывоза предоставляют персонал для погрузки отходов, которые вывозятся отдельным мусоровозом.

Нередки ситуации, при которых УК (ТСЖ) собирают листву, но не сообщают об этом в ЦКС, оставляя гору из мешков просто лежать во дворе. Такие случаи вызывают негативную реакцию жителей, люди сообщают о проблеме в ЦКС. Схожая ситуация была зафиксирована в одном из дворов по адресу: проспект Победы, 166-Б.

Тогда УК (ТСЖ) по каким-то причинам при подаче заявки в ЦКС на вывоз листвы занизила объемы, указав вместо 300 пакетов только 30. В итоге мусор был вывезен, но это создало логистические сложности.

ЦКС иногда сталкивается с полным игнорированием регламента, когда дворники УК складируют листву и ветки прямо в баки, а не в отдельной локации в мешках. В результате даже при ежедневном вывозе контейнеры заполняются буквально за пару часов и людям просто некуда поместить пакеты с обычными коммунальными отходами.

Компания призывает УК и ТСЖ четко соблюдать регламент вывоза уличного смета и листвы из дворов, сообщая в ЦКС объемы мешков и предоставляя персонал для их погрузки в день вывоза отходов.

Проблема 2. Загромождение подъездных путей к бакам

На минувшей неделе аномальная ситуация была зафиксирована в Ленинском районе Челябинска. Восьмого апреля в 10 часов 25 минут мусоровоз опустошил контейнер во дворе дома №60 по улице Гагарина.

Меньше чем через сутки контейнерная площадка оказалась завалена крупногабаритными отходами. Такое огромное количество старой мебели, досок могли привезти на нескольких грузовых машинах. Как такое могло произойти — остается загадкой. Отходы в итоге были вывезены. Для этого пришлось задействовать специальную машину с грейферным захватом, так как обычный мусоровоз просто не смог подъехать к контейнеру из-за мусорных нагромождений.

При этом попадание в кузов мусоровоза крупногабаритных отходов могло привести к поломке дорогостоящего оборудования – механизма прессования.

Центр коммунального сервиса настоятельно призывает не складировать непрофильный мусор в контейнеры, не загромождать подъездные пути к бакам отходами. Такие действия приводят к невозможности быстро опустошить мусорные накопители обычными мусоровозами.

Проблема 3. Захламление баков строительным мусором и отходами коммерческой деятельности

В рамках тарифа на услугу по обращению с ТКО Центр коммунального сервиса осуществляет вывоз твердых коммунальных отходов, главным признаком которых является их образование в жилище в процессе потребления человеком. Также в пределах тарифа компания вывозит уличный смет в виде листвы и мелкого мусора, собранного во дворах многоквартирного жилого фонда.

На практике же на контейнерных площадках нередко можно увидеть отходы, которые точно не относятся ни к уличному смету, ни к твердым коммунальным отходам. Строительный мусор (бой кирпича, бетонные плиты, мешки со штукатуркой), покрышки — самые распространенные виды непрофильного для деятельности регионального оператора мусора.

Подобные отходы в большом количестве нередко можно увидеть на площадке по адресу: улица Расковой, 17. С начала апреля специалисты ЦКС зафиксировали несколько случаев несанкционированного сброса такого мусора с грузовых машин.

Фотографии, сделанные седьмого апреля, наглядно демонстрируют проблематику: в 10 часов 44 минуты восьмикубовый контейнер был опустошен; в 15 часов 25 минут того же дня емкость для ТКО завалена крупногабаритным мусором. К утру следующего дня контейнеры уже неподъемны для мусоровоза из-за заполнения их тяжелыми мешками со строительным мусором.

Для вывоза потребовалась специальная грузоподъемная техника. Как отмечают в пресс-службе ЦКС, с начала апреля площадка по указанному адресу пять раз была зачищена грейфером. И ситуация повторяется. В настоящее время площадка вновь поставлена в очередь на вывоз грейфером.

Центр коммунального сервиса призывает предпринимателей и руководителей компаний, которые оказывают услуги по ремонту помещений, соблюдать установленные законом требования к размещению отходов в местах накопления ТКО и не складировать строительный мусор и иные отходы коммерческой деятельности на контейнерных площадках. Такой мусор должен вывозиться за счет самого собственника, для чего требуется заключение отдельного договора с организацией, имеющей лицензию на подобную деятельность.

Также региональный оператор просит жителей фиксировать на фото случаи незаконного сброса строительных отходов в баки и на контейнерных площадках. Информацию можно направлять в полицию, а также региональному оператору через форму обратной связи на сайте ЦКС по ссылке либо на электронную почту: info@cks174.ru.

Стоит добавить, что блокирование проезда к местам накопления отходов — еще одна проблема. Нередко коммунальная техника не может подъехать к бакам из-за припаркованных рядом автомобилей. В таких случаях водители перевозчика фиксируют данные нарушения и уезжают по следующему адресу, в то время как на контейнерной площадке продолжают скапливаться отходы. ЦКС надеется на сознательность горожан и в этом вопросе.