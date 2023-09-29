Школа в Ленинском районе Челябинска обзавелась благоустроенной спортплощадкой

В Ленинском районе Челябинска на территории школы №99 обустроили спортивную и детскую площадки.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, здесь проведены асфальтирование и укладка травмобезопасного резинового покрытия, построены волейбольная и баскетбольная площадки, организовано пространство для детей.

На школьной территории размещены разнообразные спортивные комплексы и снаряды: лабиринт, турники, скамьи, рукоходы и полоса препятствий.

В мэрии пояснили, что проект обновления 99-й школы рассчитан на несколько лет и реализуется поэтапно. В следующем году здесь планируют отремонтировать стадион и сделать беговые дорожки.

Также в ближайших планах школьного руководства – строительство площадки для занятий гимнастикой под открытым небом.