Штормовое предупреждение для южноуральцев

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют снегопад и дождь, усиление ветра на фоне очень низкого атмосферного давления.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, ночью и днем 13 ноября в регионе ожидается снег, мокрый снег и дождь, в отдельных районах осадки будут сильными. Возможны налипание мокрого снега на провода, гололедные явления.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы - 735 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно еще понизится сразу на 21 единицу и составит 714 миллиметров ртутного столба. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников. Люди с гипертонией (с повышенным давлением), наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Ожидается на отдельных участках дорог гололедица, в горах - сильная. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, ГУ МЧС области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности, - напомнили в МЧС. - Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов».

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).