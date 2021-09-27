Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение – сохранится шквалистый ветер на фоне низкой температуры воздуха, прогнозируется ледяной дождь и мокрый снег.

«Ночью и днем 28 сентября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега, снега, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Ночью 28 сентября в Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в большинстве районов минус 1-6 градусов, в горах и низинах – до минус восьми градусов. В дневные часы – не выше плюс восьми градусов.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами – до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами сильной. Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

«Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния, - советуют в ведомстве. - Если поездку не отменить, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения».

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

В ГУ МЧС предупреждают, при штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не находиться рядом со слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередач. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.