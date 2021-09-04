Штормовое предупреждение на выходные

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение - прогнозируются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер на фоне перепадов атмосферного давления.

«Ночью и днем в субботу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, днем град, местами крупный», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V-IV класс горимости леса по региональной шкале).

Прогнозируется шквалистое усиление ветра: в субботу местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, локально до 25 метров в секунду, в воскресенье – 18-23 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

Прогнозируется также перепады атмосферного давления: в субботу оно упадет до 727 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы, затем начнет расти и к понедельнику превысит нормативный показатель.