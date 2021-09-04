03.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.09.2021
ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке
03.09.2021
Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей
03.09.2021
Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного
03.09.2021
Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска
03.09.2021
Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад
Штормовое предупреждение на выходные
26.08.2021
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
05.08.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 5-6 августа
29.07.2021
Штормовое предупреждения для южноуральцев на 30 июля
17.07.2021
Штормовое предупреждение на 18 июля в Челябинской области
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021