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Сидите дома: миндортранс сообщает о бушующих метелях и плохой видимости на юге региона

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщает о резком ухудшении погодных условий в южных районах региона: Брединском и Карталинском.

В этих территориях сегодня, 18-го февраля, бушуют метели, поднялся сильный ветер, очень плохая видимость (дальше пяти метров ничего не видно).

Миндортранс просит водителей быть крайне внимательными и осторожными, а, по возможности, вообще воздержаться от поездок до улучшения погоды.