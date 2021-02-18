Сидите дома: миндортранс сообщает о бушующих метелях и плохой видимости на юге региона
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщает о резком ухудшении погодных условий в южных районах региона: Брединском и Карталинском.
В этих территориях сегодня, 18-го февраля, бушуют метели, поднялся сильный ветер, очень плохая видимость (дальше пяти метров ничего не видно).
Миндортранс просит водителей быть крайне внимательными и осторожными, а, по возможности, вообще воздержаться от поездок до улучшения погоды.