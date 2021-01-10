Сильные снегопады в Челябинской области продолжатся и предстоящей ночью

В воскресенье вечером, 10 января, и предстоящей ночью в Челябинской области продолжатся неблагоприятные погодные условия.
«Днем и вечером 10 января, ночью 11 января в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, сильный гололед, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица», - предупреждает южноуральцев Челябинский Гидрометцентр.
Напомним, в регионе на федеральной трассе М-5 введено ограничение движения для большегрузов с 11 до 24 часов 10 января.
«После введения временного ограничения движения для тяжеловесного транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал» заторов и пробок не зафиксировано, - отмечают у УпрДор Южный Урал». - Ведутся снегоуборочные работы, дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами».
ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей без необходимости не выезжать на трассу, быть внимательными на дороге в условиях сильного снегопада: соблюдать скоростной режим, дистанцию, быть осторожными во время совершения маневров.
При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.