Синоптики обещают южноуральцам теплую и местами дождливую пятницу

В пятницу, 22-го июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность. Ночью – преимущественно без осадков, днем – местами кратковременные дожди и грозы.

В ночное время синоптики прогнозируют 9-14 градусов тепла (в низинах – до плюс пяти), в дневное – 22-27 градусов выше нуля.

Ветер – западный, северо-западный, скорость – четыре-девять метров в секунду. При грозах его порыва могут достигать 15-ти м/с.

В Челябинске в последний день рабочий недели – переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров горожан будут показывать плюс 12-14 градусов, днем – 24-26 градусов выше нуля. Ветер – западный, северо-западный, скорость – четыре-девять метров в секунду, порывы – до 14-ти м/с.

В народе 22-е июля называли Черничным днем. В этот день крестьяне на Руси традиционно собирали урожай огурцов. По существовавшей традиции, первый плод закапывали в землю, а снятый следом за «первенцем» огурчик давали самому младшему в семье, веря, что в этом случае урожай любимых зеленых овощей будет богатым и огурцы не будут горчить.

Считалось, что, если 22-го июля уродилось много черники, зима будет морозной. Темная луна сулила продолжительные дожди, тусклые звезды обещали грозу, радуга в этот день являлась предвестником ясной погоды.