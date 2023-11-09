08.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 ноября (18+)
08.11.2023
«Дебаркадер-2023» стал ярким и запоминающимся событием в культурной жизни Челябинска
08.11.2023
Минздрав опроверг жалобу на попытки продажи в Юрюзани административного здания больницы
08.11.2023
День единства на спорте: магнитогорцы показали, как дружны и спортивны
08.11.2023
Движение по улице Энтузиастов в Челябинске ограничили до 15 ноября
08.11.2023
Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда
Синоптики объяснили причины окутывавших Челябинск адвективного тумана и дымки
Южноуральцы стали свидетелями необычных явлений (ВИДЕО)
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023