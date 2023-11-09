Синоптики объяснили причины окутывавших Челябинск адвективного тумана и дымки

Третьи сутки подряд метеостанции Челябинской области отмечают адвективный туман, дымку, гололедно-изморозевые отложения. А накануне южноуральцы наблюдали необычные метеорологические явления.

«Территория Южного Урала находится в теплом секторе циклона, на переохлажденную поверхность натекает теплая воздушная масса, при этом образуется мощный инверсионный слой, который при 100% влажности способствует интенсивной конденсации влаги, образованию инверсионной облачности и тумана», - пояснили в Челябинском Гидрометцентре.

Накануне с прохождением холодного фронта ситуация немного изменилась: инверсия ослабевала и местами туман рассеивался. При этом в большинстве районов сохранились гололедно-изморозевые явления и туманы.

Жители Челябинска поделились с нами необычными кадрами – небо над городом подсвечивалось разными цветами и озарялось разноцветными всполохами.

Такие явления могут повторяться с приходом новой порции тепла», - отметили синоптики. Сегодня днем ожидается плюс 2-7 градусов, а предстоящей ночью столбик термометра опустится до минусовых отметок. В отдельных районах возможны гололедно-изморозевые явления.