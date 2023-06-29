Сладкое должно стать доступным для всех

Суд удовлетворил требования ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» по обеспечению свободного доступа к озерам Увильды и Сладкое в границах 20-метровой береговой полосы общего пользования.

В начале 2023 года, проводя выездные обследования, сотрудники учреждения зафиксировали факты самовольной застройки, препятствующей свободному доступу к береговой полосе водоемов.

Два нарушения были выявлены на озере Увильды, являющемся памятником природы, и одно – на озере Сладкое, расположенном на территории Кочердыкского государственного заказника.

«Ограничение прохода по береговой полосе общего пользования, ширина которой для большинства водных объектов составляет 20 метров, запрещено статьей 6 Водного кодекса РФ», - отмечают в «ООПТ Челябинской области».

Государственное учреждение обратилось в суд с тремя исковыми заявлениями, в которых потребовало обязать арендаторов земельных участков обеспечить свободный доступ к береговой полосе озер, демонтировать строения и сооружения, расположенные в границах полосы общего пользования.

По итогам заседаний все три иска были удовлетворены. Строения и сооружения, расположенные в границах полосы общего пользования на Увильдах и Сладком, будут демонтированы в установленные судом сроки.