29.06.2023
Строительство дорог в подшефной Ясиноватой идет по плану
29.06.2023
«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково
29.06.2023
ММК стал обладателем престижной премии в области корпоративных инноваций GIA
29.06.2023
В Челябинске больше не будет остановки «Каширинский рынок»
29.06.2023
В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов
29.06.2023
В Челябинской области с начала года заключено более двух тысяч соцконтрактов
Сладкое должно стать доступным для всех
Суд обязал арендаторов демонтировать незаконные постройки на водоемах Южного Урала
13.05.2022
Экосистема могла пострадать: в Харлушевском заказнике едва не случилась чрезвычайная ситуация
07.05.2022
В Харлушевском заказнике пресечена попытка вывоза плодородной почвы
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023