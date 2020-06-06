ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Со дна Изумрудного карьера в Челябинске подняли автобусную дверь, с поверхности убрали острова из пенопласта

Фото: 
Минэкологии Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 14:56

Любимый многими жителями Челябинска Изумрудный карьер за один день избавился от почти полутора тонн мусора.

Такое количество отходов (120 мусорных мешков) вчера, пятого июня, в День эколога, было собрано с берегов, дна и поверхности водоема в ходе масштабного субботника. 

В числе подводных "сокровищ" оказались истрепанные рыболовные сети, двигатель от "Ауди", части легкового автомобиля и даже автобусная дверь. С поверхности воды сапбордисты убрали "острова пенопласта", на которых уже успели разрастись настоящие кусты. Большую часть отходов составили бутылки, банки, крышки и пластик.

Напомним, инициатором проведения генеральной уборки территории и вод Изумрудного карьера выступило минэкологии региона, представители которого приняли участие в субботники вместе с сотрудниками ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", профессиональными дайверами, добровольцами"АнтиСмога" и Ассоциации волонтеров Южного Урала, работниками Центра коммунального сервиса.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, волонтеры на сапбордах и лодках собрали мусор с поверхности воды, а вооруженные аквалангами дайверы подняли годами копившиеся отходы со дна карьера.

Весь собранный мусор был отсортирован по фракциям. Контроль раздельного сбора взяли на себя организаторы региональных "Чистых игр". Каждый мешок для отходов был промаркирован, чтобы пластик не смешался с металлом или органическими отходами.

Весь собранный мусор региональный оператор - ООО "Центр коммунального сервиса" - вывез на сортировочный комплекс полигона ТБО. А пластиковые отходы забрало на переработку предприятие "Чистый Челябинск". Из них изготовят специальные антивандальные скамейки, которые будут размещены в одном из скверов города.

Участники субботника получили благодарственные письма от министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
03.06.20 23:47
В Коркино и Челябинске продлили НМУ
02.06.20 23:43
Южноуральцев предупреждают о заморозках
02.06.20 23:16
Режим «черного неба» объявлен на территории Челябинска и Коркино
02.06.20 10:24
Более восьми тысяч цветов высадили к лету на территории предприятия металлурги ЧЦЗ
01.06.20 20:24
В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение
01.06.20 16:57
В челябинских водоемах опасно купаться - в них полно микробов
01.06.20 12:38
В Челябинске высаживают растения и красиво оформляют транспортные развязки
01.06.20 11:09
В Челябинске косят траву и убирают грязь
01.06.20 10:48
Первый месяц лета на Южном Урале будет жарким
01.06.20 10:08
В Челябинске очистили территорию у моста через Миасс
Экономика
Вчера, 16:04
КСП Челябинской области проверит расходы бюджета на борьбу с ковидом
Экономика
Вчера, 11:05
В Челябинской области о предстоящих сокращениях предупредили 163 предприятия
Новости
Сегодня, 14:34
Культура
В Пушкинский день коркинские студенты раскрывают неизвестные доселе факты биографии великого поэта
Вчера, 18:06
Происшествия
Топ-менеджера «Уралавтодора» отправили в СИЗО
Вчера, 16:01
Среда обитания
В Челябинске озеленили развязку у железнодорожного вокзала
Вчера, 15:30
Общество
В Челябинской области стартовала акция «Останови мошенника»
Вчера, 15:28
Экономика
Более тысячи южноуральцев уже обратились за льготной ипотекой под 6,5%
Материалы рубрики
Вчера, 16:01
Среда обитания
В Челябинске озеленили развязку у железнодорожного вокзала
04.06.20 16:24
Среда обитания
В Челябинске ведутся поиски источников загрязнения воздуха
04.06.20 13:18
Среда обитания
Из мусора, выловленного в Изумрудном карьере Челябинска, сделают скамейки
03.06.20 23:47
Среда обитания
В Коркино и Челябинске продлили НМУ
02.06.20 10:24
Среда обитания
Более восьми тысяч цветов высадили к лету на территории предприятия металлурги ЧЦЗ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика