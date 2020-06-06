Со дна Изумрудного карьера в Челябинске подняли автобусную дверь, с поверхности убрали острова из пенопласта

Любимый многими жителями Челябинска Изумрудный карьер за один день избавился от почти полутора тонн мусора.

Такое количество отходов (120 мусорных мешков) вчера, пятого июня, в День эколога, было собрано с берегов, дна и поверхности водоема в ходе масштабного субботника.

В числе подводных "сокровищ" оказались истрепанные рыболовные сети, двигатель от "Ауди", части легкового автомобиля и даже автобусная дверь. С поверхности воды сапбордисты убрали "острова пенопласта", на которых уже успели разрастись настоящие кусты. Большую часть отходов составили бутылки, банки, крышки и пластик.

Напомним, инициатором проведения генеральной уборки территории и вод Изумрудного карьера выступило минэкологии региона, представители которого приняли участие в субботники вместе с сотрудниками ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", профессиональными дайверами, добровольцами"АнтиСмога" и Ассоциации волонтеров Южного Урала, работниками Центра коммунального сервиса.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, волонтеры на сапбордах и лодках собрали мусор с поверхности воды, а вооруженные аквалангами дайверы подняли годами копившиеся отходы со дна карьера.

Весь собранный мусор был отсортирован по фракциям. Контроль раздельного сбора взяли на себя организаторы региональных "Чистых игр". Каждый мешок для отходов был промаркирован, чтобы пластик не смешался с металлом или органическими отходами.

Весь собранный мусор региональный оператор - ООО "Центр коммунального сервиса" - вывез на сортировочный комплекс полигона ТБО. А пластиковые отходы забрало на переработку предприятие "Чистый Челябинск". Из них изготовят специальные антивандальные скамейки, которые будут размещены в одном из скверов города.

Участники субботника получили благодарственные письма от министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.