Старокамышинцы снова жалуются на опасный запах со стороны Курочкино, общественники бьют тревогу

Жители копейского поселка Старокамышинск (Челябинская область) снова жалуются на удушливый запах со стороны угольных отвалов на берегу озера Курочкина.

Задыхающиеся от опасной для здоровья вони селяне пожаловались на сей неприятный факт на телефон горячей линии общественной организации «АнтиСМОГ», экопатруль которой незамедлительно выехал на место, чтобы оценить ситуацию и обнаружил, что площадь эндогенных пожаров на восточном берегу озера Курочкино стремительно увеличивается.

Поделиться

Температура горения составляет 360 градусов. Под землей горит угольная пыль, которая скопилась за десятилетия работы копейских шахт. Дома местных жителей находятся всего в 500 метрах от подземных очагов, неугасающих даже зимой. Кроме того, что в воздух поднимается угарный газ, чрезвычайно опасный для жизни и здоровья человека, гибнет озеро Курочкино, так как по сравнению с прошлым годом линия уреза воды уменьшилась еще на 30 метров. Проблему необходимо решать кардинально и в ближайшее время, заявили общественники.

«Очевидно, что озеро Курочкино погибнет, если вопрос эндогенных пожаров так и останется нерешенным, перекачка воды из озера Смолино происходит неравномерно или не происходит совсем, в результате чего линия уреза воды ушла на 30 метров. Уже завтра озера Курочкино может не быть» отметил руководитель «АнтиСМОГа» Михаил Махов.

Экоактивистам удалось поговорить с начальником управления гражданской защиты населения Копейского городского округа Маратом Харисовым, позиция которого по данному вопросу оказалась, на их взгляд, удивительной.

«Как такового Армагеддона там нет, я еженедельно выезжаю на место, и мы наблюдаем тенденцию к снижению очагов пожара. Это связано с тем, что там появляется растительность. Это говорит о том, что внутри тепловые процессы заканчиваются. Также на место выезжает лаборатория министерства экологии, проводит замеры, пока превышений не выявлено. По поводу того, что уходит озеро, это естественный процесс, так как озеро Курочкино - искусственный водоем, который образовался в результате деятельности Челябинского угольного бассейна», - сказал Марат Харисов, честно признавшись, что про озеро Курочкино нужно забыть и вполне возможно, что его просто больше не будет. А на вопрос, что же делать, ответ у всех один: ждать денег из федерального бюджета.

Общественной организации «АнтиСмог» известно, что прежний губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделял на ликвидацию очагов пожаров около девяти миллионов рублей, но, по заверениям администрации Копейска, до них эти деньги не дошли. Представители городской власти утверждали, что уже из части местного бюджета, предназначенной для устранения чрезвычайных ситуаций, затрачено на тушение огня и искоренение очагов до трёх миллионов рублей.

«У нас есть сомнения в том, что деньги были израсходованы эффективно и в полном объеме: пожары-то продолжаются. Подземные очаги необходимо огородить забором и наглухо закрыть слоем мокрой глины. А не суглинком, как это было сделано по распоряжению властей Копейска, - дешёвый материал тут же растрескался, а значит деньги на него были потрачены впустую», - уверены представители «АнтиСМОГа».

Поделиться

По мнению заместителя председателя Общественной палаты Копейска Андрея Кульпина, решением данной проблемы могла бы послужить перекачка воды из озера Смолино в озеро Курочкино. И для этих целей даже имеется возведенный еще в СССР трубопровод. Но он на сегодняшний день малоэффективен, так как пришёл в полную негодность.

«Уровень воды с прошлого года упал еще на 15 сантиметров, соответственно, берег оголился на несколько десятков метров. Горение угольной пыли усиливается, видны новые очаги эндогенных пожаров на бортах шламоотстойника и в теле шламоотстойника. Перекачку воды пообещали сделать в этом году, но, так как озеро Смолино тоже потеряло из-за засухи, подписано было, насколько мне известно, всего около 200 тысяч кубов на перекачку. Когда будут качать, неизвестно и такой объем ситуацию никак не изменит. Чтобы решить проблему, необходимо потушить эндогенные пожары на берегу, а для этого понадобится около двух миллионов кубов воды» - пояснил Андрей Кульпин.

На сегодняшний день, несмотря на неоднократные жалобы в надзорные органы и обещания со стороны администрации Копейска, возгорания продолжаются, никаких сдвигов в решении этой ситуации нет, отмечают общественники: власти Копейска ждут денег из федерального бюджета, жители Копейского городского округа ждут решения проблемы, не ждет только озеро Курочкино, которое может навсегда остаться в прошлом.