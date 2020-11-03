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Таганай готовится к зиме и запасается провизией для своих обитателей

Среда обитания
Сегодня, 09:47
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Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) готовится к зиме и запасается провизией для своих обитателей: птиц и зверей.

Начата ревизия кормушек для пернатых, после окончания которой сотрудники нацпарка развесят их в лесу. В этом году специальный «птичий» маршрут будет проложен не только в окрестностях Центральной усадьбы, но и вдоль новой тропы на Семибратке.

Первая партия отличных семечек в количестве 12-ти мешков уже дожидается отправки в столовые.

«Мы планируем, что акция по традиции стартует 12 ноября, в День Зиновия-синичника. И приглашаем всех желающих в ней участвовать», - отмечают сотрудники «Таганая».

Не забыты и другие обитатели нацпарка. В самые дальние уголки заповедной территории для животных завезено более ста килограммом соли.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», запаса должно хватить, чтобы пополнять солонцы в течение зимы. Сделать запас именно сейчас необходимо потому, что после выпадения снега дорога к отдаленным участкам Таганая будет очень сложной.

Всего предстоящей зимой в солонцы планируется выложить около полутора тонн «угощения».

Также для обитателей нацпарка заготовили семечки, сено, овес и веники из веток березы, осины и рябины.

 

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