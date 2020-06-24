"Таганай" обозначает свои границы

Национальный парк "Таганай" (Челябинская область) обозначает свою территорию.

Вдоль границ нацпарка уже установлено около двухсот информационных табличек высотой сорок сантиметров, окопанных земляной канавкой.

Как сообщает телеграм-канал "Таганай Ньюс", процесс установки межевых знаков продолжается, они появятся даже в труднодоступных местах - на Уральском хребте и Юрме.

Всего таких информационных знаков вдоль границ "Таганая" будет 500. Благодаря их появлению жители населенных пунктов в окрестностях национального парка будут знать, что находятся на особо охраняемой природной территории.