"Таганай" обозначает свои границы
Национальный парк "Таганай" (Челябинская область) обозначает свою территорию.
Вдоль границ нацпарка уже установлено около двухсот информационных табличек высотой сорок сантиметров, окопанных земляной канавкой.
Как сообщает телеграм-канал "Таганай Ньюс", процесс установки межевых знаков продолжается, они появятся даже в труднодоступных местах - на Уральском хребте и Юрме.
Всего таких информационных знаков вдоль границ "Таганая" будет 500. Благодаря их появлению жители населенных пунктов в окрестностях национального парка будут знать, что находятся на особо охраняемой природной территории.
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