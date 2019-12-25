Операция «Ель»

«Таганай» взял под особую охрану хвойный молодняк
Среда обитания
Сегодня, 11:37

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) накануне Нового года взял под особую охрану хвойный молодняк.

Операция «Ель» традиционно проводится в последние дни уходящего года. Ее главная задача - не допустить незаконной вырубки деревьев. Сотрудники «Таганая» совместно с инспекторами ГИБДД провели уже шесть рейдов. Во время одного из них в полукилометре от границы парка был задержан грузовой автомобиль «Урал» с сотней срубленных пихт в кузове.

«На место для разбирательства были вызваны сотрудники полиции. По следам мы установили, что рубка была произведена не на территории национального парка», - рассказал начальник службы охраны «Таганая» Всеволод Яковлев.

На охрану елей и пихт инспектора «Таганая» также выходят вместе с представителями Росприроднадзора. В 2018-м году в ходе операции «Ель» на территории Кусинского района и Златоустовского городского округа были задержаны два нарушителя: частное лицо и лесоарендатор.

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, за незаконную рубку хвойного молодняка на особо охраняемой природной территории грозит уголовная ответственность. Кроме того, «черных лесорубов» обяжут возместить нанесенный природе ущерб. Так, за «добычу» одной ели высотой до двух с половиной метров придется заплатить 12 тысяч 900 рублей.     

Фото НП «Таганай»

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Теги
национальный парк Таганай
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