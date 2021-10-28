28.10.2021
Назначен первый замминистра общественной безопасности Челябинской области
28.10.2021
Таганайская фотоловушка запечатлела семейную прогулку рысей
28.10.2021
В Сосновском районе грузовик залетел под фуру, водитель погиб
27.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
27.10.2021
На ЮУЖД – новый руководитель, которого сегодня представили губернатору
27.10.2021
В Челябинске между улицами Чичерина и Молодогвардейцев высадят 400 ясеней
Таганайская фотоловушка запечатлела семейную прогулку рысей
10.09.2021
В гости к рыжим муравьям «Таганая» наведались ученые из УрО РАН
06.09.2021
На Таганае рекламщики стерли собственные надписи на останцах Семибратки
26.08.2021
Следом за «Зюраткулем» и «Таганаем»: в нацпарке «Зигальга» едва не случилась большая беда
26.08.2021
О желании «забежать за облака» Таганая заявили уже около пятисот марафонцев
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021