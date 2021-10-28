Таганайская фотоловушка запечатлела семейную прогулку рысей

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) одна из установленных на территории фотоловушек запечатлела маму-рысь с детенышем.

Пятнистые кошки, большая и маленькая, во время вечерней прогулки отправились к солонцу: на кадрах видно, что мама-кошка внимательно изучает оставленные посетителями площадки следы, а малыш старательно повторяет все ее движения.

«Скорее всего, эта экскурсия, что называется для общего развития, ведь лоси как добыча рыси не по зубам. Основа рациона этих хищников – зайцы, а также тетеревиные и мелкие грызуны. Проходить «школу охотника» рысёнку предстоит до начала следующего брачного сезона, который начнётся в марте», - отмечают в нацпарке «Таганай».