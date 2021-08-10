Таганайские маршруты станут частью Большой Южно-Уральской тропы

Блогер и вдохновитель проекта Большой Южно-Уральской тропы Раис Габитов прошелся по Зигальге и планирует изучить территорию национального парка «Таганай». Об этом сообщили в телеграм-канале «Таганай News».

Главный идеолог проекта рассмотрит возможность увести тропу дальше - в сторону озера Тургояк.

Нацпарк «Зигальга» впечатлил блогера, в том числе и продуманной архитектурой.

«Правильная маркировка, настилы, указатели, а какая переправа через Юрюзань – это же отдельная достопримечательность! Всё это делает путешествие по Зигальге очень приятным», - сообщил Раис Габитов.

В рамках создания Большой Южно-Уральской тропы промаркировано несколько ее участков. Протяженность составила 300 километров. Они проходят и по Иремелю, и по Инзерским зубчаткам.