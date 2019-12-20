Техника на трассах Челябинской области борется с последствиями снегопада
Среда обитания
Сегодня, 10:46
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области сегодня, 20-го декабря, - неблагоприятные погодные условия. Упрдор «Южный Урал» напоминает водителям о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций автомобилистов просят быть внимательными на трассах, соблюдать дистанцию, не совершать опасных маневров и заранее планировать свой маршрут с учетом сложных погодных условий.

По прогнозам синоптиков, днем пятницы - с сохранением в течение суток (до 21-го декабря) - ожидаются снег, мокрый снег, местами - сильный, в отдельных районах - метели, гололед, на дорогах гололедица от наката. Порывы ветра местами достигают 14-ти метров в секунду. В Челябинской области температура воздуха ночью - минус 6-11 градусов, днем - от нуля до минус пяти градусов.

Для предотвращения гололеда и снежного наката на федеральных трассах на территории Челябинской области будут задействованы десятки единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием, погрузчики.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш», Р-354 можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
снегопад
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