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Транспортные развязки на челябинском Меридиане стали вечнозелеными

Среда обитания
Сегодня, 10:49
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске транспортные развязки на автомобильной дороге "Меридиан" украсили вечнозеленые ели и лиственницы.

В общей сложности на четырех транспортных развязках было высажено около восьми десятков деревьев.

Об этом сегодня, шестого июля, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

В минувшую субботу, четвертого июля, на транспортной развязке улица Дзержинского-Меридиан посадили тридцать крупномерных деревьев. За молодыми елочками будут внимательно следить и ухаживать, заверили в администрации Челябинска.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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