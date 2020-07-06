Транспортные развязки на челябинском Меридиане стали вечнозелеными

В Челябинске транспортные развязки на автомобильной дороге "Меридиан" украсили вечнозеленые ели и лиственницы.

В общей сложности на четырех транспортных развязках было высажено около восьми десятков деревьев.

Об этом сегодня, шестого июля, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

В минувшую субботу, четвертого июля, на транспортной развязке улица Дзержинского-Меридиан посадили тридцать крупномерных деревьев. За молодыми елочками будут внимательно следить и ухаживать, заверили в администрации Челябинска.