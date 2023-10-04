Травма пассажирки нового челябинского трамвая привела к прокурорской проверке

К ситуации со сходом трамвая №18 в Челябинске, в результате которого пострадала пассажирка вагона, подключилась городская прокуратура.

Надзорное ведомство проводит по факту причинения вреда здоровью горожанки, ехавшей в этом трамвае, проверку. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения сотрудниками ООО «ЧелябГЭТ».

«В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

ЧП произошло около 14.30 во вторник, третьего октября. Трамвай 18-го маршрута сошел с рельсов и врезался в столб на перегоне улиц Лизы Чайкиной – Эстонская. В результате происшествия движение на улице Дзержинского в Ленинском районе было закрыто. Трамваи временно шли до кольца Харлова. В 17 часов 36 минут «ЧелябГЭТ» в своем телеграм-канале проинформировал о возобновлении движения.

Отметим, в группе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте после схода вагона – а это новый трамвай компании «Синара» - горожане стали активно обсуждать случившееся, которое их, к слову сказать, не сильно удивило.

«Ну еще бы. Гнилые шпалы в болоте, которые весной и осенью стоят в воде. Рельсы из кусков разного размера и типа р55, р65, трамвайные с желобом. Кругом стяжки и отсутствие болтов на стыках», - так объяснил происшествие Егор Романцов.

«Еще и стекло разбилось. Бедный 0038», - пожалел трамвай Александр Бобылев.

«Об столб приложился. Там из-за болота столбы под разными углами завалены и в опасной близости от вагонов, - ответил ему Егор Романцов.

«Эстонские болота - это не шутка, как и любые другие», - заметил Александр Бобылев.

«Делали-делали Ленинский, а этот кусок уже который раз страдает. Хоть бы на следующий год включили в ремонт остаток Дзержинского, где не было ремонта в прошлом году. Тут уже не первый раз сходит новый вагон», - присоединился к обсуждению случившегося Александр Агарков.

А тут еще оказалось, что в результате схода трамвая пострадал человек. Скорая приезжала.