04.10.2023
Михаил Скоков встретился с выпускниками вузов системы МВД
04.10.2023
Концерт инклюзивного творчества пройдет в Челябинске
04.10.2023
Воронежский ТЮЗ приезжает в Челябинск с гастролями
04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
Травма пассажирки нового челябинского трамвая привела к прокурорской проверке
03.10.2023
В ситуации с аварийным отключением холодной воды в частных домах Челябинска разберется прокуратура
21.09.2023
В Бакале ненадлежащая работа системы водоотведения привела к возбуждению уголовного дела о мошенничестве
21.09.2023
В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту падения школьницы в колодец
20.09.2023
Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями
Челябинские спортсменки завоевали три золотые медали Кубка России по шорт-треку
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023