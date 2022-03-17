Троицк и Верхний Уфалей озеленят на выделенные Алексеем Текслером миллионы

Троицку и Верхнему Уфалею в текущем году очень повезло: оба муниципалитета попали в государственную программу комплексного экологического оздоровления населенных пунктов Челябинской области «Зеленый город».

По решению главы региона Алексея Текслера в 2022-м году обоим населенным пунктам из областного бюджета выделено свыше 21-го миллиона рублей. Эти средства будут направлены на улучшение облика скверов и парков, расположенных на территории Троицкого и Верхнеуфалейского городских округов (на общей площади 21,2 гектара).

«Данные города выбраны не случайно, – пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. – Ранее при поддержке регионального бюджета муниципалитеты разработали пять проектов по озеленению территорий. Теперь у городов появится возможность эти проекты реализовать».

В Верхнем Уфалее будет восстановлено и улучшено качество сосновых насаждений лыжероллерной трассы, а также проведено озеленение территории сквера Победы на улице Ленина.

В Троицке планируется комплексное благоустройство сквера Памяти участников Великой Отечественной войны, набережной Свято-Троицкого собора и сквера Памяти воинам-интернационалистам.