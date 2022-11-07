Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана

Сохранить для будущих поколений озеро Тургояк, которое по праву называют жемчужиной Южного Урала, поможет реализация мастер-плана туристской территории, разработка которого ведется в настоящее время.

Проводившие исследования Тургояка экологи пришли к выводу, что сохранить озеро без охраны его водосборного бассейна невозможно. Поэтому окончательные границы природного парка «Тургояк», над созданием которого сейчас работает министерство экологии Челябинской области, будут утверждены после разработки мастер-плана территории и обсуждения его со всеми заинтересованными сторонами.

Туристская территория «Озеро Тургояк» - это и сам водоем, и его берега, и остров Веры. Целью создания мастер-плана и его последующего воплощения в жизнь является, кроме прочего, снижение антропогенной нагрузки на озеро, преобразование «дикого» пляжного отдыха в цивилизованный, увеличение номерного фонда, разработка системы экотроп.

Как отмечают в Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области, многолетнее хаотичное развитие территории привело к ряду проблем – высокой антропогенной нагрузке, несоответствию категорий земель их фактическому использованию, нехватке обеспечивающей инфраструктуры (дорожной сети, парковочных мест, инженерных сетей, площадок ТБО и так далее).

А ведь Тургояк – памятник природы Челябинской области. Южноуральский водоем называют младшим братом Байкала за чистоту воды.

По предварительным оценкам, только за прошлый год на этом прекрасном озере отдохнули свыше 115 тысяч туристов.

На берегу Тургояка расположены 12 баз отдыха, пять гостиниц, один санаторий и четыре кемпинга. В процессе реализации – инвестиционные проекты по созданию здесь термальных курортов.

Как рассказал гендиректор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма» Максим Мельников, в сентябре этого года рабочая группа по развитию природной территории озера Тургояк собралась первый раз – с участием представителей исполнительной и законодательной власти, бизнеса.

По словам Максима Мельникова, работая над созданием природного парка «Тургояк», минэкологии региона уже закончило расчет антропогенной нагрузки и провело комплексное исследование озера и прилегающей территории.

Что касается мастер-плана, то его разрабатывает Московский центр урбанистики – команда с уникальным опытом создания устойчивых ландшафтов в России (геопарк «Торатау», парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области).

Итогом большой работы, которая будет закончена в 2023-м году, станет мастер-план озера Тургояк с обозначением канализационной сети, режима и границ функциональных зон, пляжей, экологических троп и других ключевых объектов.

Максим Мельников уверен: у озера есть потенциал стать брендом федерального уровня, уникальным курортом среди потрясающей красоты гор. К слову, жители Челябинской области также могут высказать свои идеи на тему сохранения и развития Тургояка.