У входа в челябинский горсад имени Пушкина уже несколько дней «красуется» открытый колодец

В Челябинске у самого входа в городской сад имени Пушкина, рядом с пешеходным переходом через проезжую часть на улице Цвиллинга, уже несколько дней открыт колодец, что является небезопасным для жителей, особенно в темное время суток.

Чуть поодаль (в сторону Тимирязева) – люк на бугре: (к слову, такие искусственные возвышенности, равно как и впадины, на челябинских тротуарах, вымощенных плиткой, увы, не редкость).

Участок рядом с горсадом вообще не радует: буквы на остановке давно не в порядке, однако этого, судя по всему, никто не замечает. Островок с тротуарной плиткой обрывается, переходя в асфальт – неровный, в ямах и выбоинах.

Фасады домов тоже не в порядке, некрасивы и клумбы-пепельницы – в них навален мусор и окурки

Зато приятен взору уголок благоустройства перед зданием областной федерации профсоюзов. Замечена на Цвиллинга и весьма стильная урна.

Ближе к площади Революции – «дыра» в тротуаре, прикрытая камнем. Правда, там и лента имеется, указывающая, что ведутся работы. Здесь, кстати, сегодня, 22-го апреля, красили забор – привычной взору челябинцев серой краской.

В подземном переходе со стороны гостиницы «Южный Урал» разобраны ступени – здесь причина уважительная: делают спуск для колясок.

Если продолжить движение по Цвиллинга можно увидеть очень грязный бордюр в непосредственной близости областного правительства и кое-какой мусор, застрявший в деревьях.

Отдельно можно отметить удручающее состояние трамвайных путей. Это бич Челябинска.