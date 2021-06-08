Удивительные коловратки: «высушивая» себя, эти черви могут проснуться и через 24 тысячи лет

Биологи оживили нескольких червей-коловраток, которые более 24 тысяч лет пребывали в вечной мерзлоте на востоке Якутии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник - научный журнал Current Biology.

"Пока это самое надежное свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить десятки тысяч лет в состоянии, когда их обмен веществ останавливается практически полностью", – отметил один из авторов исследования, научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.

По словам ученых, коловратки заинтересовали их тем, что некоторые их роды и виды несколько десятков миллионов лет назад отказались от полового размножения, однако пока это не привело к их вымиранию.

Второе удивительное свойство коловраток заключается в том, что эти беспозвоночные умеют "высушивать" себя. Наблюдения биологов показывают, что при недостатке воды коловратки быстро выводят все ее остатки из своих клеток и вырабатывают вещества, с помощью которых можно пережить подобную форму анабиоза и вернуться к жизни после того, как засуха кончится.

Биологи из России, США, Германии и Чехии заинтересовались, как долго "высушенные" коловратки будут оставаться жизнеспособными. Исследователи попытались найти этих беспозвоночных в образцах вечной мерзлоты, точный возраст которых известен благодаря радиоуглеродному анализу.

В образцах вечной мерзлоты, собранных на глубине в 3,5 метра у берегов восточноякутской реки Алазея, они обнаружили несколько жизнеспособных коловраток из рода Adineta. Размножив их в лаборатории, биологи детально изучили геном беспозвоночных, а также проследили, перенесут ли те повторную заморозку.

Оживление коловратки от заморозки

© Lyubov Shmakova

Анализ генома показал, что древние якутские коловратки наиболее близки к современному виду Adineta vaga. Его представители встречаются на территории Бельгии и соседних стран. "Воскрешенные" животные хорошо перенесли повторную заморозку – при том, что многие современные виды коловраток этого не умеют, поскольку их клетки разрушаются в результате формирования кристаллов льда.

Ученые считают, что это говорит о некоем защитном механизме, который выработали древние родичи коловраток. Если ученым удастся его открыть и понять, они смогут узнать, как защитить ткани человека или других млекопитающих от разрушения при их заморозке.