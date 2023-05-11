Улицу Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют за 47,5 миллиона рублей

Участок улицы Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Косарева в Челябинске отремонтируют за 47 миллионов 485 тысяч рублей.

Победителем аукциона на ремонт данного объекта стала компания ООО «Стройконтинент». В срок до 20 августа текущего года подрядчик должен восстановить изношенные слои дорожной одежды на вышеназванном участке Братьев Кашириных и тротуары, в том числе на остановках общественного транспорта «Улица Косарева» и «Партизанская», осуществить устройство технического тротуара, нанести горизонтальную дорожную разметку.

Начальная (максимальная) цена аукциона составляла 74 миллиона 780 тысяч рублей. В период с 27 апреля по пятое мая было подано 11 заявок на участие в нем. Все они были признаны соответствующими требованиям. Победила компания, предложившая наименьшую цену. В настоящее время со «Стройконтинентом» заключается контракт.

Объект ремонта находится в Курчатовском районе Челябинска, протяженность участка Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Косарева составляет 955 метров, общая площадь покрытия проезжей части - 29 тысяч 33 квадратных метра, тротуаров – восемь тысяч 340 «квадратов».

В ходе визуального осмотра объекта были выявлены следующие дефекты: колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия, повреждение бортовых камней.

Как отмечается в технической документации, ремонтные работы на данном участке улицы Братьев Кашириных должны выполняться на одной половине проезжей части - при систематическом движении транспорта по другой.

Срок гарантии качества на выполненные работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составит:

для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - шесть лет; для нижнего слоя покрытия - пять лет; для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона - четыре года; для постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, - один год; для бетонных бортовых камней - пять лет; для тротуарной плитки – четыре года; для восстановления газона - один год.

Ремонт данного объекта будет выполняться за счет дотации из областного бюджета, выделенной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Челябинске».