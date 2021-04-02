Управление архитектуры Челябинска придумало, как сделать площадки для выгула собак более комфортными

Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска подготовило рекомендации к организации площадок для выгула собак – для большего комфорта горожан и их домашних любимцев.

Рекомендации направлены районным администрациям, организующим размещение этих площадок. Так, например, власти Центрального района южноуральской столицы за последние два года организовали пять новых площадок, на которых горожане могут выгуливать своих питомцев.

«Площадки для выгула собак входят в каталог элементов благоустройства, который продолжают разрабатывать наши архитекторы. Здесь можно посмотреть первые решения», - отмечают в управлении архитектуры.