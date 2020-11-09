ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Аше общественники высадили красные дубы

Фото: 
Гражданский патруль
Среда обитания
Сегодня, 09:43
Размер текста

В Аше (Челябинская область) волонтеры общественной организации «Гражданский патруль» высади более ста экзотических для региона красных дубов.

«Мы высадили семена дуба на территории Ашинской школы №2 и храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, половину передали директору парка имени Пилютова для посадки в городском сквере», - рассказал представитель общественной организации «Гражданский патруль» в Аше Валерий Кочергин.

Семена красного дуба волонтерам передал организатор проекта «Леса Южного Урала», цель которого высаживать на Южном Урале благородные породы хвойных и широколиственных деревьев, Вадим Садыков.

Всего на посадку в Ашу передано 110 зерен. Семена красного дуба привезены специально из Краснодарского края.

Как отмечают организаторы проекта, высаживать дубы необходимо именно семенами. Его побеги нельзя выкапывать и пересаживать, в противном случае растение погибнет.

«У дуба в первые годы корень стремится максимально вниз, к грунтовым водам. При пересадке он повреждается, и здорового растения из него уже не вырастет», - подчеркнул Вадим Садыков.

Всего в посадке дубов приняли участие четверо добровольцев.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
05.11.20 17:19
В трех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
05.11.20 13:21
На берегу Первого озера в Челябинске обнаружена подозрительная труба
05.11.20 11:54
Безруков призвал меньше беспокоиться о лебедях
05.11.20 10:47
Солнечные батареи в туристических приютах могут принести «Таганаю» международную премию
05.11.20 10:18
В Челябинске начался масштабный снос больных деревьев с последующей высадкой
03.11.20 15:38
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
03.11.20 15:10
Челябинцы удивляются ямочному ремонту дороги в бору
03.11.20 12:34
Арбитражный суд подтвердил законность предписания Роспотребнадзора в отношении ТЭЦ-2
03.11.20 09:47
Таганай готовится к зиме и запасается провизией для своих обитателей
02.11.20 18:12
В одном городе Челябинской области объявлены НМУ, в пяти - продлены
Общество
06.11.20 11:51
Свершилось
Алексей Текслер принял решение о закрытии автовокзала «Центральный»  у ДС «Юность» в Челябинске
Общество
06.11.20 17:13
Все на высшем уровне: первая в регионе «Ласточка» начала курсировать между Челябинском и Магнитогорском
Новости
Вчера, 19:35
Происшествия
Генпрокуратура озвучила причины взрыва газа в доме в Челябинске
Вчера, 18:02
Общество
За двое суток зарегистрирована смерть 14 южноуральцев с ковидом из Магнитогорска и Карталинского района
07.11.20 14:46
Среда обитания
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
07.11.20 14:34
Общество
В Челябинске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин
06.11.20 18:55
Общество
В Челябинске торжественно приняли присягу курсанты-правоохранители
Материалы рубрики
07.11.20 14:46
Среда обитания
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
03.11.20 15:38
Среда обитания
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
03.11.20 09:47
Среда обитания
Таганай готовится к зиме и запасается провизией для своих обитателей
02.11.20 18:12
Среда обитания
В одном городе Челябинской области объявлены НМУ, в пяти - продлены
02.11.20 14:28
Среда обитания
Жителям Челябинска раздали 20 тысяч саженцев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика