В Аше общественники высадили красные дубы

В Аше (Челябинская область) волонтеры общественной организации «Гражданский патруль» высади более ста экзотических для региона красных дубов.

«Мы высадили семена дуба на территории Ашинской школы №2 и храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии , половину передали директору парка имени Пилютова для посадки в городском сквере», - рассказал представитель общественной организации «Гражданский патруль» в Аше Валерий Кочергин.

Семена красного дуба волонтерам передал организатор проекта «Леса Южного Урала», цель которого высаживать на Южном Урале благородные породы хвойных и широколиственных деревьев, Вадим Садыков.

Всего на посадку в Ашу передано 110 зерен. Семена красного дуба привезены специально из Краснодарского края.

Как отмечают организаторы проекта, высаживать дубы необходимо именно семенами. Его побеги нельзя выкапывать и пересаживать, в противном случае растение погибнет.

«У дуба в первые годы корень стремится максимально вниз, к грунтовым водам. При пересадке он повреждается, и здорового растения из него уже не вырастет», - подчеркнул Вадим Садыков.

Всего в посадке дубов приняли участие четверо добровольцев.