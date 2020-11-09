В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора

На состоявшемся в субботу, 7 ноября, шестом митинге за сохранение городского бора в Челябинске депутаты и общественники отчитались о проделанной работе, а также обозначили новые проблемы, которые необходимо решать.

В этот раз на митинге присутствовали депутат совета Центрального района Елена Вахтина, эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, председатель комитета по экологии ЗСО Михаил Махов, член Общественной палаты РФ Олег Дубровин, начальник Главного управления лесами Сергей Лавров, общественник Андрей Костенко.

О своем желании войти в состав рабочей группы заявила Ольга Мухометьярова. Депутат высказала свое отношение к обсуждаемой проблеме городского бора.

«Здесь на самом деле идет захват земель, пусть даже муниципальных. Почему никто не несет ответственности? Это происходит повсеместно, посмотрите, как застройка у нас идет: сперва строят, а потом идут узаконивать. Такого быть не должно. И первое, что сегодня должны сделать и губернатор, и правительство, и Законодательное собрание Челябинской области – это дать оценку всем природоохранным территориям на территории Челябинской области, установить им юридический статус, поставить на кадастровый учет».

В свою очередь Яков Гуревич и пришедшие на встречу горожане обозначили новые проблемы. Эксперт рассказал, что 6 ноября получил ответ на свое обращение от Главного управления лесами. В нем было заявлено, что все необходимые работы по бору проводятся «в пределах выделенного финансирования».

Но еще в прошлую субботу, 31 октября, Яков Гуревич проводил для челябинцев, пришедших на встречу, экскурсию по бору, где показывал обширные мертвые участки бора, где не проводятся санитарные рубки и вывоз сгоревшей и упавшей древесины. Участники экскурсии увидели, что нет никакой системности в проводимых оздоровительных мероприятиях в лесу. Если дело действительно в глобальном недофинансировании, то эту проблему надо срочно решать.

Также начальнику Главного управления лесами Сергею Лаврову рассказали о том, что в лесу вырубаются здоровые деревья вместо мертвых. На что чиновник ответил, что вырубаются только те деревья, который подходят под 6-ую категорию санитарного состояния (старый сухостой). Они маркируются краской, а затем вырубаются. На это горожане заявили, что у них есть фотографии промаркированных здоровых сосен. Михаил Махов пообещал провести проверку действительного состояния дел.

Второй важной темой обсуждения на встрече депутатов и общественников была тема строительства в бору детской больницы. Дело в том, что минэкологии региона в порядке кассации пытается оставить в силе постановление ЗСО об изменении границ городского бора под строительство этой больницы. Андрей Костенко рассказал, что у него состоялся телефонный разговор с вице-губернатором Челябинской области Анатолием Векшиным, в котором он попросил от имени общественников передать просьбу губернатору отозвать кассацию. Анатолий Векшин обещал проинформировать губернатора.

«Когда в декабре 2019 года Заксобрание меняло границы бора, я озвучила свою позицию с точки зрения биолога и с юридической точки зрения. Политика государственная такова, что нет таких понятий, как «сократить», «передвинуть» или еще что-то. Есть только «сохранить» и «преумножить», но при эффективном лесопользовании. Я вижу, что те границы, которые есть, необходимо оставить. Они не должны уходить в ущерб какому-то строительству, даже если речь идет о медицинском комплексе. Потому что для этих целей нужно искать другие земли, и они у нас есть. Но при этом не за счет тех территорий, которые сегодня надо признавать природоохранными, нужно наоборот увеличивать границы особо охраняемых природных территорий», - заявила Ольга Мухометьярова.

Напомним, 26 декабря 2019 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменение границ Челябинского бора для строительства там детского хирургического корпуса. Предполагалось изъятие с территории бора 4,2 гектара и взамен включение в состав памятника природы пойму реки Миасс и урочище Монахи. Но экологи подвергли это решение критике, поскольку участок, который планировали вывести из ООПТ, эталонный по сравнению с заболоченной поймой и пустыми, безлесными участками урочища Монахи. Юристы Андрей Талевлин и Владимир Казанцев подавали исковое заявление в областной суд с просьбой признать недействующим и противоречащим законодательству соответствующее постановление ЗСО, но суд отказал в удовлетворении этих требований. 16 сентября 2020 года Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отменил это решение облсуда, признав постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26 декабря 2020 года недействующим. В свою очередь Министерство экологии Челябинской области заявило, что решение Второго апелляционного суда будет обжаловано. Документы направлены в Седьмой Кассационный суд (Челябинск).

Все эти вопросы также будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы. Ближайшая встреча назначена на 13 ноября.

«Все, что было высказано на встрече, было сформировано в таблицу. Таблицу мы разбили по темам и в соответствии с этими темами направили запросы в Главное управление лесами, Министерство экологии, Министерство строительства и в администрацию города Челябинска с просьбой дать разъяснения по ряду вопросов. Срок в запросе мы поставили до 12 ноября», - отметил Михаил Махов.

Депутат добавил, что ЗСО поднимает свои архивы, чтобы составить перечень правовых документов, постановлений, в соответствии с которыми менялись границы ООПТ.

Отметим, что в рабочую группу войдут кандидат биологических наук Валерия Гашек и доктор биологических наук Борис Красуцкий, которые будут представлять экспертную точку зрения экспертов по биологии и экологии.

В этот же день одновременно с этим митингом прошел и другой митинг за сохранение городского бора. Некоторые общественники продолжают собираться у спортивного комплекса «Полет», среди них были депутат Калининского района Челябинска Николай Ольховский, активисты Валентина Волкова и Олег Шамбуров, лидер движения «Стоп ГОК» Василий Московец. Собравшиеся дошли до резиденции Алексея Текслера в бору, но губернатор к ним не вышел. Тогда общественники записали свое видеообращение к Алексею Текслеру и письменные вопросы. Письма были оставлены у домика охраны.

«Дорогие челябинцы, вы можете сколько угодно прятаться за мыслями о том, что это сделает кто-то за вас, что кто-то придёт и наведет порядок в нашем городе. Этого не случится! Мы пишем десятки запросов, прокуратура готова писать отписки сутки напролёт, власти готовы судиться годами. Но пока происходит этот процесс, они будут делать то, что посчитают нужным. И изменить ситуацию может только лично ваш голос», - заявил Николай Ольховский в видеообращении.