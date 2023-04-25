25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
25.04.2023
Юлия Сударенко о центре реабилитации наркозависимых: «Люди напуганы»
25.04.2023
Стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
25.04.2023
Изношенные сети водоснабжения Красногорского получат вторую жизнь
25.04.2023
В Еткульском районе приостановлена деятельность центра по реабилитации алко- и наркозависимых
25.04.2023
В Челябинске объекты культурного наследия «принимают душ»
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
24.04.2023
Челябинск ищет перевозчика на автобусный маршрут от «Родника» до ЧМК
21.04.2023
В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18
05.04.2023
В Челябинске в выходные закроют движение 19-го троллейбуса по Бажова и Танкистов
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023