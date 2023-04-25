В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»

В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут регулируемого тарифа 56а «Улица Александра Шмакова – Железнодорожный вокзал».

Соответствующая закупка размещена 24 апреля. Заказчик – ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Заявки от претендентов на получение муниципального контракта принимаются до четвертого мая текущего года. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 265 миллионов 632 тысячи 141,21 рубля. Срок исполнения контракта – с 15 сентября 2023 года до 31 декабря 2025 года.

Автобусы 56а будут развозить пассажиров по следующему маршруту: Александра Шмакова - Бейвеля - Чичерина - Академика Королева - Университетская Набережная - Худякова - Доватора - Железнодорожный вокзал.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», к подвижному составу будущего перевозчика предъявляются повышенные требования.

Так, на данном маршруте должны работать 12 новых, 2023 года выпуска автобусов среднего класса с кондиционером, системой безналичной оплаты проезда, низким полом в салоне между первой и второй служебными дверями. Сидячих мест для пассажиров в каждом автобусе должно быть не менее 22-х, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».