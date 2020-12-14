В Челябинске изменится подход к охране и содержанию зеленых насаждений

Управление благоустройства Челябинска совместно с городским управлением экологии проработали изменения в правила охраны и содержания зеленых насаждений, благодаря которым качество озеленения южноуральской столицы должно улучшиться.
Об этом сегодня, 14-го декабря, на аппаратном совещании в горадминистрации сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.
По его словам, предлагаемые изменения предполагают корректировку коэффициентов и базовой ставки при расчетной стоимости компенсаций за снос насаждений, которая не производилась более десяти лет, а также введение компенсаций за снос сухостойных деревьев и корректировку ряда других параметров.
«Данные изменения поспособствуют формированию более добросовестного отношения к сохранению деревьев и в целом повысят качество озеленения Челябинска, что особенно важно для нашего промышленного города», - отметил Александр Егоров.
Данное предложение будет рассмотрено на очередном заседании челябинской городской думы.