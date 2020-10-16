В Челябинске местные жители забили тревогу о массовой гибели синичек

На территории одного из жилых комплексов Челябинска местные жители заметили много мертвых синичек. Под фотографиями и видеозаписями в социальных сетях разгораются дискуссии о возможных причинах.

Как отмечают сами очевидцы, мертвые птицы лежали на расстоянии нескольких метров друг от друга. Вскоре жители других районов начали замечать подобные инциденты. Многие стали замечать обездвиженных птиц на тротуарах улиц.

Среди версий, которые выдвигают местные жители, самые частые:

- «Наелись забродившей рябины»;

- «Разбиваются о стекла»;

- «Птичий грипп»;

- «Накормили солеными семечками»;

- «Дело в выбросах, дышать невозможно».

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» задал вопрос о возможной причине гибели синичек кандидату биологических наук, орнитологу Валерии Гашек. Как оказалось, она практически убеждена в том, что синички разбиваются о стекла домов.

Валерия Александровна рассказала, что осенью и весной такие явления могут носить массовый характер. Поскольку несмотря на то, что синицы зимующие, они все равно во время холодов ищут для себя наиболее благоприятные условия.

«Синицы совершают кочевку. Сейчас идет расселение птиц в другие районы, это имеет характер миграции», - пояснила Валерия Гашек.

Также орнитолог добавила, что скорее всего разбиваются те синицы, которые мигрируют из дикой среды через Челябинск. Эти птицы не знакомы с городом, поэтому летят на отражения солнца и неба в окнах домов. На большой скорости птицам еще сложнее сориентироваться, и происходит так, что они разбиваются и погибают от ушибов.