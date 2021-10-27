В Челябинске между улицами Чичерина и Молодогвардейцев высадят 400 ясеней

В Челябинске на участке между улицами Чичерина и Молодогвардейцев высадят четыреста ясеней.

Данную территорию города украсят крупномерными саженцами данной породы в рамках компенсационной высадки за снос зеленых насаждений.

Как сообщает телеграм-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска, также на вышеназванном участке будет уложено 16 тысяч квадратных метров газона.

В настоящее время подрядчик КДХ – компания ООО «НБМСтрой» - начала высадку новых деревьев и устройство газонов на Университетской набережной. Озеленение данной улицы является частью благоустройства подъездной дороги к храму.