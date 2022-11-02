В Челябинске на три дня перекроют движение на двух улицах

В Металлургическом районе Челябинска перекроют движение на улицах Жукова и Шоссе Металлургов.

В течение трех дней, с девяти вечера третьего ноября до шести утра седьмого ноября, транспорт не сможет ходить здесь по причине капитального ремонта трамвайных путей.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, ограничения движения транспорта вводятся в вышеуказанный период на пересечении улиц Жукова и Шоссе Металлургов и на перекрестке проспекта Победы с Чайковского.

В администрации Челябинска уточнили, что на время ремонта через указанные перекрестки будет закрыто движение трамваев и ограничено движение автомобилей.

Для водителей разработали схемы объезда по другим улицам. О том, как будет ходить в указанный период общественный транспорт, челябинцам сообщат дополнительно.

Водителей просят планировать свои маршруты с учетом вводимых ограничений.