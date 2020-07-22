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В Челябинске накажут виновных в гибели зеленых насаждений

Среда обитания
Сегодня, 18:03

В Челябинске накажут виновных в гибели зеленых насаждений в Центральном, Советском, Ленинском и Калининском районах города. 

Речь идет о 249-ти деревьях и кустарниках, высаженных в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных в прошлом году и включающих в себя строку "Озеленение".

Проверка исполнения природоохранного законодательства была проведена в соответствии с поручением прокурора Челябинской области Виталия Лопина. Осмотр растений провели районные надзорные ведомства совместно с представителями городского управления экологии и природопользования, выявив факты гибели большого количества деревьев и кустарников.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, в ходе проверки были выявлены, кроме прочего, факты бездействия районных чиновников - главы вышеназванных районов не предпринимали никаких мер, чтобы заставить ответственных за сохранность зеленых насаждений подрядчиков исполнить гарантийные обязательства по компенсационной высадке растений.

Также проверяющие выявили случаи ненадлежащего исполнения подрядными организациями обязанностей по поливу и содержанию других зеленых насаждений, что, по мнению прокуратуры, может привести к их гибели - при нынешних метеорологических условиях.

По результатам проверки прокуроры внесли главам Центрального, Советского, Ленинского и Калининского районов Челябинска представления о незамедлительном устранении выявленных нарушений и привлечения виновных должных лиц к ответственности.

О сложившейся ситуации прокуратура Челябинска уже проинформировала главу города Наталью Котова - предстоящая "аппаратка" в мэрии обещает быть "горячей".

 

 

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