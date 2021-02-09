В Челябинске обнаружена очередная нелегальная снегосвалка. На этот раз гигантская снежная куча образовалась в СНТ «Энергетик».
Комитетом дорожного хозяйства направлено письмо в управление развития и благоустройства городской среды Челябинска для ликвидации незаконной площадки складирования снега.
В КДХ города напоминают, что подрядными организациями комитета снег транспортируется на площадку для временного складирования снега, расположенную по адресу: улица Героев Танкограда, 12-П (въезд напротив строения 15-П по данной улице).
На специально выделенную площадку снег могут бесплатно вывозить любые организации и физические лица.
Городские власти просят граждан при выявлении фактов образования несанкционированных свалок снега сообщать об этом в комитет дорожного хозяйства города Челябинска.