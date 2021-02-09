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В Челябинске обнаружена очередная нелегальная снегосвалка

В Челябинске обнаружена очередная нелегальная снегосвалка. На этот раз гигантская снежная куча образовалась в СНТ «Энергетик».

Комитетом дорожного хозяйства направлено письмо в управление развития и благоустройства городской среды Челябинска для ликвидации незаконной площадки складирования снега.

В КДХ города напоминают, что подрядными организациями комитета снег транспортируется на площадку для временного складирования снега, расположенную по адресу: улица Героев Танкограда, 12-П (въезд напротив строения 15-П по данной улице).

На специально выделенную площадку снег могут бесплатно вывозить любые организации и физические лица.

Городские власти просят граждан при выявлении фактов образования несанкционированных свалок снега сообщать об этом в комитет дорожного хозяйства города Челябинска.