В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса

В Челябинске ограничат движение транспорта на пересечении улиц Барбюса и Коллектива, что связано с работами по устройство подземного газопровода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение будет действовать в период с 30 мая по второе июня.

Городские власти просят автомобилистов учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.