25.10.2022
В Челябинске ограничат движение по Яблочкина
25.10.2022
В Челябинске проблемный автобусный маршрут №77 переводят на регулируемый тариф
24.10.2022
Региональные нюансы мобилизации на Южном Урале
24.10.2022
Транспортные решения будущего презентовали участники транспортно-логистического форума в Челябинске
24.10.2022
Магнитогорские и копейские добровольцы отправились на боевое слаживание
24.10.2022
В Курчатовском районе демонтирован торговый павильон по улице Салавата Юлаева
В Челябинске ограничат движение по Яблочкина
09.01.2022
Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено
07.01.2022
В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение
06.12.2021
Движение автомобилей на участке от Тимирязева до Свободы в Челябинске ограничено до 24 декабря
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022