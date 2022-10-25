В Челябинске ограничат движение по Яблочкина

В Челябинске завтра, 26-го октября, в восемь часов утра ограничат движение по улице Яблочкина в Советском районе.

В период до 22 часов восьмого ноября транспорт не сможет ходить на участке между домами №17 и №19, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации города пояснили, что ограничение движения связано со строительством тепловой камеры.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.