В Челябинске подрядчики не торопятся заменять неприжившиеся деревья

В Челябинске проводятся работы по замене неприжившихся зеленых насаждений в рамках гарантийных обязательств, но не все подрядчики готовы выполнить обязанности в срок. Об этом сообщил сегодня, четвертого октября, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Не высажены зеленые насаждения по гарантийным обязательствам следующими подрядчиками: ИП Елесеева – шесть деревьев, ООО «Теплопоинт» - одно дерево, ООО «Стройком» - 83 дерева и 219 кустарников, а также ООО «А-Холдинг» - четыре кустарника. В связи с тем, что сроки замены деревьев в соответствии с выданными предписаниями у подрядчиков истекли, в настоящее время мы оформляем штрафные санкции», - рассказал Максим Куляшов.

Замглавы города подчеркнул, что работы в полном объеме будут завершены 15 октября.

«Все подрядчики от своих обязательств не отказываются. Речь идет о поставке редких кустарников», - добавил Максим Куляшов.

На минувшей неделе было заменено 33 дерева. Всего на сегодняшний день заменено 4,5 тысячи зеленых насаждений, в том числе 473 дерева и более четырех тысяч кустарников.

Напомним, ранее сообщалось, что все работы по замене погибших деревьев должны были завершится не позднее 20 сентября. Подрядчики жаловались, что не могут это сделать из-за жары.