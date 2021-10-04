04.10.2021
В Коркино открывают базу для лечения пациентов с ковидом на 150 мест
04.10.2021
В Челябинске под антиковидные санкции попали шесть предприятий
04.10.2021
Часть домов в Челябинске остаются без отопления
04.10.2021
Гехт: В ближайшее время начнем вакцинировать иностранных студентов
04.10.2021
Минфин РФ: Челябинская область сохранила высокую долговую устойчивость в 2021 году
04.10.2021
Копейчане со следующего года смогут добираться до Челябинска на электричке
В Челябинске подрядчики не торопятся заменять неприжившиеся деревья
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021